TÜİK verilerine göre 2025 yılında Yozgat’ın nüfusu 413 bin 161 olarak açıklandı.

Yozgat’ta Erkek mi Kadın mı fazla

Yozgat nüfusuna kayıtlı 413 bin 161 kişinin 205 bin 867 si kadınlardan oluşuyorken 207 bin 294’ü erkeklerden oluşarak yaklaşık olarak erkekler Bin 400 kişi daha fazla.

Yaşlı Nüfusta Kadınlar Fazla

Yozgat Nüfusunun çeyreğinden fazlasını oluşturan 50 yaş üstü kişilerin sayısı 141 bin 274 olurken bunların 73 bin 783’ü kadınlardan oluşurken erkeklerin sayısı ise 67 bin 491 olarak kayıtlara geçerek 50 yaş üstü kadınların sayısı erkeklerin sayısından 6 bin 292 fazla oldu.