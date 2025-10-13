Ensar Vakfı Yozgat Şubesi tarafından “Yozgat Ensar Buluşmaları” etkinliği düzenlenecek. Hüzni Baba Konağında düzenlenecek olan etkinliğe Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök konuşmacı olarak katılacak.

Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkan Hasan Kandemir, “Yozgat Ensar Buluşmaları” etkinliği kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) örnek hayatını anlamak ve günlük hayata taşımak amacıyla bir araya geleceklerini açıkladı.

Peygamberin ahlakını hayatına yansıtmanın önemine vurgu yapan Kandemir, “Efendimiz’i (S.A.V.) anlamak ve O’nun ahlakıyla hayatımızı güzelleştirmek en büyük kazancımızdır. Bu vesileyle tüm Yozgatlıları programımıza davet ediyoruz” dedi.

Etkinlik detaylarından bahseden Kandemir şunları söyledi: “Tarih: 14 Ekim 2025, Salı. Saat: 20.00. Yer: Hüzni Baba Konağı. Konuşmacı: Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök.”

Kandemir, programın Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlakını anlamak isteyen herkes için faydalı olacağını belirtti.