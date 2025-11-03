Sorgun’da “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını amaçlayan “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” projesi kapsamında Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Program, Sorgun Engelliler Umut Derneği işbirliğiyle Garajlar Yeni Camii'nde gerçekleştirildi.

Programa Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, din görevlileri, Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ve çok sayıda engelli birey ile yakınları katıldı.

Katılımcılar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programının ardından cami ve ibadet hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Engelli vatandaşlar için camilerde sunulan imkanlar, erişilebilirlik çalışmaları ve manevi rehberlik hizmetleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir yaptığı açıklamada programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Engelli kardeşlerimizin cami hizmetlerinden daha fazla istifade etmesi bizler için çok değerli. Böyle buluşmaların yapılmasını çok önemsiyoruz. Müftümüz İsa Yaykın başta olmak üzere tüm din görevlilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sorgun İlçe Müftülüğü, programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Engelliler Koordinatörü Arif Yılmaz’a, tüm din görevlilerine ve etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Müftülük, projeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.