Engel Tanımayan Öğretmenler serisinde Coğrafya Öğretmeni Yusuf İçel, hayallerinin peşinden giderek öğretmen olma yolculuğunu, yaptığı resimler ve çektiği sanatsal fotoğraflarla öğrencilerine nasıl ilham olduğunu anlattı.

“Engel Tanımayan Öğretmenler/Coğrafya Öğretmeni Yusuf İçel” videosu, Milli Eğitim Bakanlığına ait “öğretmenİZ” adlı YouTube hesabında yayınlandı.

Üniversite gezi esnasında trafik kazası yaptığını belirten Coğrafya Öğretmeni Yusuf İçel, Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ YUSUF İÇEL’İN HAYAT HİKAYESİ

İçel, hayat hikayesini şu şekilde anlattı: “1993 Temmuz’un 15’de Yozgat’ın Saraykent ilçesinde doğdum. Coğrafya öğretmeniyim Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapmaktayım. 2012 yılında coğrafya bölümünü kazandım. Üniversite okurken arkadaşlarımla beraber bir plan yapmıştık gezi planı bu planı gerçekleştirmek için yola çıktığımızda bir trafik kazası geçirdik. Trafik kazası sonucu 40 gün yoğun bakım sürecim oldu çok zor günler oldu ama hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. İnsanların yaşama tutulması için hayalleri olması gerekiyor. Benimde hayallerim vardı bunları gerçekleştirmek için her zaman yoğun bakımdayken o hayalleri düşünerek hayata yeniden atılmayı düşündüm ve üniversiteye tekrar dönmeye karar verdim. 2 yıllık tedavi sürecinden sonra üniversiteye tekrar gittim. Gittiğimde beni bıraktığımı bir okul karşılamıyordu çünkü kendi dönemimden arkadaşlarım mezun olmuştu onların tam mezun olduğu zaman yeniden başlamıştım. Benim için zor günler bekliyordu ama tabi ki bunlar yapılmayacak şeyler değildi. Tekrardan 3 sene eğitimime devam edip öğretmenlik görevini hak ettim. Okulumu bitirdim. Okurken farklı konulara ilgim vardı özellikle resme ilgim var amatör olarak resim çiziyorum üniversitedeyken fakülte içerisinde resim sergisi düzenledik hocalarımız ve arkadaşlarımız katılım sağladı. Dron’a ilgim var dron çekimleri yapıyorum sanat tarihi bölümünden bir hocamızla bakanlık onaylı bir çalışmanın içerisinde yer almıştım. Bunları yapmamda en büyük sebep öğrencilere bizim gibi insanlarında belirli noktalara gelebileceğini hayatın her alanında bulunabileceğini göstermekti."

İçel, "Okul içerisinde mezuniyetime yakın bir zamanlarda bir çalışma yapılmıştı öğrencilerin hayatlarıyla ilgili bir çalışma. Burada bir kitap çalışmasının içerisinde de bulundum. Kendi hayatımla ilgili kalıcı bir eser olması açısından orada bir kendi hayatımla ilgili bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıda neler istediğimi, neler başarmam gerektiğini benim kim olduğum hakkında bilgiler buluyordu. Orada bir konuya dikkat çekmiştim öğrencilerin hayatlarında hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğini her zaman başarabileceği işlerin olduğunu dile getirdim. Bu kitap 2021 yılında yayınlandı yapmam gereken işler içerisinde öğretmenlik görevimde vardı o zaman bir hayaldi benim için ama şuan hayalim değil hayalimi yaşıyor olarak burada bulunuyorum. Kendi doğduğum büyüdüğüm topraklara minnet borcunu yerine getirmek için yine doğduğum büyüdüğün topraklarda öğretmenlik görevini yerine getirmek istiyorum. Mesleğimi seviyorum her öğretmenin olduğu gibi bana da dokunan öğretmenler oldu. Bende başka birilerinin hayatlarına dokuna bilmek için onlara yardımcı olabilmek için öğretmenlik mesleğini seçtim. Okulu bitirdikten sonra elimde bir diploma vardı ama insanlar bir ön yargılı yaklaşıyorlardı acaba görevini yapabilir mi? faydası dokunabilir mi? sorularıyla çok karşılaştım ama göreve başladıktan sonra toplum, öğrenciler olsun onların ön yargıların yıkarak bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Buda bizim gibi bireyler için çok güzel bir örnek aslında. Gerçekten insanlar bu olay başlarına geldikten sonra biraz hayattan soyutlanıyorlar. Kaza geçirdikten sonra yürümeden de hayatın devam edebildiğini öğrendim. Bizim için imtihan dünyası. İmtihan dünyasına geldiysek imtihan olacağız. Bunun bilincinde olarak hareket ediyorum. Engelliler adına farkındalığı artırmak için geçmişte öğrencilerle bir etkinlik yapmıştık görme engellilerin hayattaki ne tür zorluklarla karşılaştığını göstermek adına bir takım çalışmalar yapmıştık burada 2 grup halinde öğrencilerin gözlerini bandajla bağlayarak önlerinde ki hazır şablon resimleri boyamalarını istedik fırçaları biz kendimiz farklı renkler katarak öğrencilerin ellerine verdik resmi daha önceden görmelerine rağmen hangi renk ellerinde olduğunu bilmedikleri için ortaya farklı hem güzel hem farklı resim çıktı. Bizim gibi engellilerin hayatın içerisinde daha fazla yer alması için bir takım işleri başarması gerekiyor. Ben sadece adımlardan bir tanesini attım diğer arkadaşlarımızla da birçok görev düşüyor onlarda üzerine düşen görevleri yaptıkça bizim toplumdan soyutlanmamızdan ziyade bu toplumun bir parçası olduğumuzu bu topluma kabul ettirilmemiz gerekiyor.”