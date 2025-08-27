Son zamanlar da Türkiye’de artış gösteren bağırsak sorunu Yozgat’ı etkisi altına alıyor.

Tokat’ta ishal şikayetleri oldukça artmış durumda. Çocuklarda ve yetişkinlerde ishal şikayetleri son günlerde artış gösterirken acil ve yataklı servislerde yoğunluk oluştuğu duyuruluyor.

Türkiye’de ishal şikâyetiyle gelenlerde oldukça artış olduğu belirlenmiş olup acil ve yataklı servislerde yoğunluk yaşandığı duyuruluyor.

Resmî kurumlardan henüz detaylı bir değerlendirme ve açıklama merakla beklenirken, uzmanlar “bulaş ve korunma adımlarına” uyulması gerektiğini söylüyor.

Sorunun nedeni yaz sıcakları ve toplu tüketim alanları, gıda ve su kaynaklı ishalli hastalıkların daha hızlı yayılmasına zemin oluşturuyor.

Bilimsel çalışmalar, aşırı sıcak zamanlarda gıda kaynaklı hastalıkların yükseldiğini ve aşırı yağış/altyapı sorunlarının su kaynaklı salgın riskini artıracağını belirtiyor.

İshalin Bulaşma Nedenleri

Mikropla kirlenmiş gıdaların yenmesi, su veya içeceklerin içilmesi.

Hangi Belirtiler Yer Alır?

Sulu dışkılama

Karın ağrısı

Bulantı–kusma ve halsizlik

Dışkıda kan/siyah renk varsa