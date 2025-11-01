Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, Merkez ilçeye bağlı Hamzalı Köyü'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla temin edilen ek su kaynağını, kurulan güneş enerji sistemiyle birlikte şebekeye dahil etti.

Çalışmanın tamamlanmasıyla köyde su arzı güçlendirilirken, enerji maliyetlerinin de önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor.

Hamzalı Köyünde yürütülen çalışma kapsamında ilave içme suyu kaynağı tespit edilerek sisteme entegre edildi. Güneş enerji panelleri sayesinde suyun kesintisiz ve ekonomik şekilde şebekeye aktarıldığı bildirildi.

Yetkililer, projenin köyde uzun yıllar sürdürülebilir su temini sağlayacağını belirterek, özellikle yaz dönemlerinde artan su ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı sunacağını ifade etti.

Çalışma ile birlikte hem çevreci bir enerji modeli uygulanmış hem de elektrik giderlerinde ciddi tasarruf sağlanmış oldu.

Açıklamada, “Hamzalı Köyümüzde temin ettiğimiz ek su kaynağını, kurulan güneş enerji sistemi sayesinde şebekeye kazandırdık. Hem su arzını güçlendirdik hem de enerji verimliliği sağladık.” denildi.

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen kurum ve personellere teşekkür edilerek, “Köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu projede katkısı olan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.