Özellikle e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yapılmasının zorunluluğuna işaret eden uzmanlar, kullanıcıları dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı ve cihazın garanti belgesi ile faturasının bulunmasının güvence sağlayan en önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

IMEI SORGUSU VE GARANTİ KONTROLÜ ŞART

Yozgat'ta faaliyet gösteren endüstri mühendisleri, ikinci el telefon pazarının genişlemesi ve bu pazarda yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, vatandaşları bilinçlendirme amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Mühendisler, ikinci el telefon alırken dikkat edilmesi gereken en kritik konuların başında cihazın IMEI numarasının kontrol edilmesinin geldiğini belirtti.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası, her telefonun kendine özgü kimlik numarasıdır ve bu numara üzerinden cihazın yasal durumu sorgulanabilir. Mühendisler, "e-Devlet üzerinden yapılacak IMEI sorgulaması, cihazın Türkiye'ye kayıtlı olup olmadığını öğrenmenin en basit ve güvenli yoludur. Bu sorgulama, hem cihazın çalıntı olup olmadığını hem de kaçak yollarla ülkeye getirilip getirilmediğini ortaya çıkarır. IMEI numarası ile cihazın kayıt durumu kontrol edilmeden kesinlikle satın alma işlemi gerçekleştirilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Mühendisler ayrıca, cihazın garanti belgesi ve faturasının bulunmasının, telefonun güvenilirliğini artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. "İkinci el telefon alırken cihazın Türkiye'ye ait faturası olmasına dikkat edilmelidir. Fatura, telefonun yasal yollardan ülkeye getirildiğini ve resmi bir satıcıdan alındığını kanıtlar. Garanti belgesi ise alıcının karşılaşabileceği olası sorunlara karşı güvencesidir. Bu belgeler olmadan bir cihaz satın almak, ileride hukuki ve teknik sorunlarla karşılaşılma ihtimalini artırır" şeklinde konuştular.

DONANIMSAL İNCELEME!

İkinci el telefon alırken cihazın sadece dış görünüşünün değil, aynı zamanda donanımsal özelliklerinin de detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan mühendisler, özellikle değişen parçalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Cihazın hoparlör, ekran, kamera ve bataryası gibi ana donanım bileşenlerinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır. Telefonun daha önce bir tamir işleminden geçmiş olması durumunda, tamir sırasında kullanılan parçaların orijinal olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Yan sanayi parçalar, kısa vadede sorun yaratmasa da uzun vadede ciddi teknik arızalara yol açabilir. Bu nedenle telefonun orijinal parçalarla tamir edildiğinden emin olmak, güvenli bir alışveriş için önemli bir adım" diye konuştular.

Mühendisler ayrıca, cihazın batarya durumunun da alım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta olduğunu ifade etti. "Bir telefonun batarya ömrü ortalama iki yıl kadardır. İkinci el bir telefon alınırken, cihazın kullanım süresi ve bataryasının değiştirilip değiştirilmediği mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer batarya değiştirilmemişse, kısa bir süre içinde bataryada sorunlar yaşanabilir ve bu durum, cihazın kullanım süresini olumsuz etkiler" uyarısında bulundular.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Son dönemde artan online dolandırıcılık vakalarına da değinen mühendisler, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri üzerinden yapılan ikinci el telefon alışverişlerinde, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Telefona ulaşmadan, yalnızca ilan üzerinden görüşerek ödeme yapmak, dolandırıcıların sık kullandığı bir tuzaktır. Vatandaşlar, mutlaka cihazı görmeli ve cihaz üzerinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ödeme gerçekleştirmelidir. Telefona ulaşmadan IBAN üzerinden para göndermek, dolandırılma riskini büyük ölçüde artırır. Bu konuda çok dikkatli olunmalı ve ilanlarda yer alan satıcıların güvenilirliği sorgulanmalıdır" dedi.

Ayrıca, ikinci el cihaz alırken doğrudan bir telefoncu veya güvenilir bir kullanıcıdan alım yapılması gerektiğini ifade eden mühendisler, "Eğer telefonu bir telefoncu değil de bireysel bir kullanıcıdan alıyorsanız, mutlaka cihazı bir yetkili servise götürüp kontrol ettirin. Cihazın donanımsal ve yazılımsal sorunları olup olmadığı bu kontroller sırasında ortaya çıkabilir. Teknik servisten onay alınmadan yapılan bir alışveriş, ileride ciddi mağduriyetlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL TELEFON ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Uzmanlar, ikinci el telefon alacak vatandaşlara yönelik diğer önemli tavsiyelerini de sıraladı. "Telefonun dış görünüşüne aldanmayın. Cihazın ekranında, kasasında ya da düğmelerinde gözle görülür bir sorun olmasa bile, cihazın iç aksamında ciddi sorunlar olabilir. Bu yüzden mutlaka cihazı çalışır durumda görün ve test edin. Cihazın hoparlör, mikrofon, kamera, Wi-Fi bağlantısı ve şarj girişlerini kontrol etmek, alıcıların dolandırılmamak adına yapabileceği önemli adımlardan biridir" diye eklediler.

Mühendisler ayrıca, IMEI numarasının telefonun kutusuyla ve cihazın ayarlar bölümünde yer alan bilgilerle tutarlı olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Bazı dolandırıcılar, telefon kutularına sahte IMEI numaraları ekleyebilir. Bu nedenle IMEI numarasının doğruluğundan emin olunmalı ve cihazın ayarlar kısmında bu numara ile örtüşen bilgiler yer almalıdır" dediler.

GÜVENLİ BİR ALIŞVERİŞ İÇİN BİLİNÇLİ HAREKET EDİLMELİ

Yozgatlı endüstri mühendislerinin ikinci el telefon alacak vatandaşlara yönelik yaptığı bu uyarılar, alıcıların güvenli ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak adına büyük önem taşıyor. IMEI sorgulaması, garanti ve fatura kontrolü, orijinal parçaların kullanımı gibi unsurlar, dolandırıcılıklardan korunmak ve cihazın uzun ömürlü olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanların tavsiyelerine uyan vatandaşlar, hem maddi kayıplardan hem de cihazın teknik sorunlarından korunabilirler.