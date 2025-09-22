Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yozgat’ta en soğuk ay beli oldu. Havaların biraz soğumasıyla birlikte Yozgat geçmiş soğukların hafızalara kazınmasına sebep oldu. Artık nerde o eski soğuklar diyorsak bir sebebi var. Geçmiş yıllarda 23 şubat 1985 yılında ölçülen -24,4 derecelik soğuk, Yozgat’ın tarihine altın harflerle yazıldı. Son 10 yılın ortalama sıcaklıkları ise şöyle oldu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri

Ortalama sıcaklık: ~ −1,7 °C

Ortalama en düşük sıcaklık: ~ −5,2 °C

Kaydedilen en düşük sıcak sıcaklık: −24,4 °C 23 Şubat 1985’te ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre en soğuk ay belli oldu. Alttaki tabloda ise Son 10 yılın ortalaması aylara göre sıcaklık verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda açıklandı. Buna göre Yozgat’ta en soğuk ay belli oldu. Ocak ayı Yozgat ilinin en soğuk ayı olmuş oldu.

Ocak -1.7

Şubat -0.6

Mart 3.0

Nisan 8.6

Mayıs 13.1

Haziran 16.8

Temmuz 19.6

Ağustos 19.9

Eylül 15.9

Ekim 10.8

Kasım 5.1

Aralık 0.7