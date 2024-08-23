Türkiye’nin tarım açısından önemli kentlerinden biri olan Yozgat’ta en çok yetiştirilen ürünler merak ediliyor? Yozgat’ta en çok yetiştirilen ürünleri sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Yozgat Valiliği’nden alınan bilgilere göre, il yeşil mercimek üretiminde Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor. Şekerpancarı ve buğday ise bu şehrin en çok yetiştirilen diğer ürünleri arasında bulunuyor.

Yozgat’ın verimli toprakları, zengin tarım potansiyeli ve elverişli iklim koşulları, şehri Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri yapıyor. Yozgat, geniş bir tarım ürünleri yelpazesine sahip olup, en çok tahıl üretimi ile tanınıyor. Bunun yanı sıra meyve ve sebzeler için de verimli alanlar mevcut.

YOZGAT’IN TARIM ÜRÜNLERİ

Tahıllar: Yozgat, buğday, arpa ve çavdar üretiminde önemli bir rol oynuyor ve bu ürünlerin en çok yetiştirildiği bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Buğday, arpa ve çavdar, Yozgat’ın tarımının temel taşlarını oluşturuyor.

Baklagiller: Yozgat, fasulye ve mercimek üretiminde de başarılı bir performans sergiliyor. Şekerpancarı yetiştiriciliği konusunda da önemli bir konumda olan şehir, şekerpancarı üretiminde ülkenin önde gelen merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Meyve ve Sebzeler: Yozgat, patates ve soğan üretimiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali gibi meyve türleri ve çeşitli sebzeler, Yozgat’ın tarım ürünlerini çeşitlendiren diğer önemli unsurlar arasında yer alıyor.

EKONOMİK KATKILAR

Yozgat’ın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanıyor ve tarım sektörü ilin temel gelir kaynağını oluşturuyor. Verimli araziler ve uygun iklim koşulları, tarımın gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Yarı kurak iklim nedeniyle kuru tarım yaygın olmakla birlikte, sulama alanlarında da önemli ürünler yetiştiriliyor.