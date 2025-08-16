2001’de 993 olan boşanma vakası, 2017’de 480’e kadar geriledi. 2022’de 858’e ulaşan sayı, 2024’te ise 743 olarak kaydedildi.

2001’de Zirve, 2017’de En Düşük Seviye

2000’li yılların başında yüksek seyreden boşanma sayıları, 2010’lu yıllarda gerileme eğilimi gösterdi. 2017 yılı, yalnızca 480 boşanma ile son 23 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte ekonomik ve toplumsal faktörlerin yanı sıra evlilik sürelerinin uzaması da etkili oldu.

Pandemi Etkisi ve 2022’de Rekor

2020’de COVID-19 pandemisi nedeniyle boşanma sayısı 530’a geriledi. Mahkeme süreçlerinin yavaşlaması bu düşüşte belirleyici oldu. Ancak 2021’de rakam 739’a yükselirken, 2022’de 858’e çıkarak son yılların rekoru kırıldı.

En Çok 16 Yıl ve Üzeri Evliliklerde Boşanma Gözleniyor

2024 yılında toplam 743 boşanma yaşanan Yozgat’ta, en büyük payı yüzde 26,5 ile 16 yıl ve üzeri uzun süreli evlilikler aldı.

2024 yılında 1 yıldan az evli kalıp boşananların sayısı ise 43 oldu. TÜİK verilerine göre boşanma sayısına göre evli kalma süreleri yüzdelik olarak en çok uzun evliliklerde gerçekleşerek yüzde 16,8 ile 11-15 yıl arası evlilikler, yüzde 18,7 ile 6-10 yıl arası evlilikler en çok boşanma ise yüzde 26,5 ile 16 yıl ve üzeri evliliklerde gerçekleşti. Evli kalma sürelerine göre boşanma sayıları şu şekilde:

1 yıldan az: 43 (%5,8)

1 yıl: 82 (%11,0)

2 yıl: 47 (%6,3)

3 yıl: 41 (%5,5)

4 yıl: 37 (%5,0)

5 yıl: 32 (%4,3)

6–10 yıl: 139 (%18,7)

11–15 yıl: 125 (%16,8)

16 yıl ve üzeri: 197 (%26,5)

16 yıl ve üzeri evliliklerde yaşanan boşanmalar, toplamın dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Dava Süresine Göre Boşanmalar

TÜİK verilerine göre Yozgat’ta 2024 yılında boşanma davalarının önemli bir bölümü kısa sürede sonuçlandı.

2024 yılında boşanma davalarının yüzde 49,4’ü 2 aydan az bir sürede gerçekleşerek davaların büyük bir bölümünü oluşturdu. Bunu ise yüzde 14,5 ile 2-4 ay arasında gerçekleşen davalar takip etti. 2 yıldan uzun süren davalar ise sadece bu davaların yaklaşık olarak yüzde 11 ile küçük bir kısmını oluşturdu. TÜİK verilerine göre Yozgat’ta boşanma davalarının süreleri ve yüzdelik dilimleri şu şekilde:

2 aydan az: 367 (%49,4)

2–4 ay: 108 (%14,5)

5–8 ay: 56 (%7,5)

9–12 ay: 50 (%6,7)

13–18 ay: 40 (%5,4)

19–24 ay: 31 (%4,2)

25–35 ay: 42 (%5,7)

36+ ay: 44 (%5,9)

Bilinmeyen: 5 (%0,7)