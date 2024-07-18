Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz 2024 tarihinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

İl dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 704 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde il dışından ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli araç 17 Temmuz 2024 tarihinde il merkezinde yakalanmış, yapılan aramada; 704 adet sentetik ecza ele geçirilmiş olup; şüpheli 2 şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri İmal ve Ticareti) suçundan gerekli yasal işlem başlatılmış, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada; 75.85 gram bonzai maddesi, 27 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi. Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 17 Temmuz 2024 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs ikametlerinde gözaltına alınmış olup, yapılan aramada; 75.85 gram bonzai maddesi, 27 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup; şüpheli 1 şahıs hakkında TCK 191 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak), şüpheli 2 şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri İmal ve Ticareti) suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmış, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.