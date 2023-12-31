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Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 322 olayda 284 şüpheli şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “28 bin 474 şahıs ve 14 bin 840 araç sorgulanmış, 4 bin 403 araca toplamda 5 milyon 282 bin 406 lira cezai işlem uygulanmış, 112 araç trafikten men edildi. 376 umuma açık yer denetlendi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 40 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 14 şahıs tutuklandı. Terör suçları ile mücadele kapsamında ise PKK/KCK Terör Örgütü kapsamında 1 şahsa, FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 1 şahsa, DEAŞ terör örgütü kapsamında 2 şahsa işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik suçları ile mücadele kapsamında, 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 26,188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 6, şahıs olmak üzere 32 şahsa işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda, 53 adet sentetik ecza maddesi, 30,03 gram metamfetamin maddesi, 20,94 gram esrar maddesi, 0,72 gram bonzai maddesi, 3 adet pipe ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 5607 SKM suçu kapsamında 9, ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 4 olmak üzere 13 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda, 116 bin 811 adet dolu makaron, 2 bin 750 adet boş makaron, 75 kilogram nargile kömürü, 51.05 kilogram nargile tütünü, 20 litre alkol, 34 bin 318 gram kıyılmış tütün, 10 bin 400 gram çay, 4 bin 500 adet yaprak sigara kağıdı, 81 adet puro, 72 adet sigara kutusu, 51 adet elektronik sigara likiti, 17 adet elektronik sigara, 2 adet pipo, 5 adet pipo tütünü, 2 Adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 5 adet fişek ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, bin 303 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 750 ikamet kontrol edildi. 2 yabancı uyruklu şahıs Kilis Geçici Barınma Merkezine teslim edildi. Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 24 okul, bin 732 öğrenci, 2 bin 447 vatandaş, 114 işyeri, 26 muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.