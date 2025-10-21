Yozgat’ta emniyet personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Dört gün sürecek (20-23 Ekim) eğitimlerde, 11 farklı başlık altında kişisel gelişim, iletişim ve aile temelli konular ele alınacak.

Eğitimlerde; Stres Yönetimi, Kriz Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim, Aile İçi İletişim, Duygusal İletişim, Eş Seçimi ve Evlilik, Problem Çözme Becerileri, İnsan Davranışı, Ruhsal Bozukluklar ve Kurumsal İletişim konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Uzman personeller tarafından verilen eğitimlerde, emniyet mensuplarının görev sırasında karşılaşabilecekleri psikolojik ve sosyal durumlara karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, program kapsamında güncel konuların işlendiğini ve “Ailemiz Geleceğimiz” vurgusunun öne çıkarıldığını belirtti.

Yetkililer, “Arz odaklı hizmet anlayışımızla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.