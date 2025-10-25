Yozgat’ta özel bireylere özel etkinlik düzenlendi!
Yozgat’ta özel bireylere özel etkinlik düzenlendi!
İçeriği Görüntüle

Çayıralan’da, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Yozgat-Çayıralan güzergahında sürücülere yönelik Emniyet Kemeri Uygulaması gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Emniyet Kemeri Denetimi Uygulandı! (1)

Denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri sağlanırken, kurallara uymayan 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yozgat'ta Emniyet Kemeri Denetimi Uygulandı! (2)

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymalarının hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcıları açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi