Çayıralan’da, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Yozgat-Çayıralan güzergahında sürücülere yönelik Emniyet Kemeri Uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri sağlanırken, kurallara uymayan 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymalarının hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcıları açısından hayati önem taşıdığını belirtti.