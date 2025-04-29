Çayıralan’da jandarma ekiplerince emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ilçede olası trafik kazalarını önlemek amacıyla “Emniyet Kemeri Denetimi” faaliyeti yapıldı.

Denetim kapsamında araç sürücüleri ve yolculara trafik kurallarına uyum, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu, hız kurallarına riayet edilmesi ve takip mesafesinin korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca genel trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.