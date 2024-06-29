Hükümet, emekli ve asgari ücretli vatandaşlar için önemli bir adım atıyor. Yapılan yeni düzenleme ile ödeme tutarları artırılacak. Dar gelirli emekli ve asgari ücretli vatandaşlar için sosyal yardımlarda köklü bir düzenleme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilmeyecek. Bu düzenleme ile birlikte yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği gibi kriterler belirlenecek ve detaylandırılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, asıl yardıma muhtaç vatandaşların bu yardımlardan faydalanmasını engelleyen uygulamalar da gözden geçirilecek. Hükümet, dar gelirli vatandaşların elini rahatlatmak ve sosyal yardımlarda adaleti sağlamak için bu adımları atıyor.