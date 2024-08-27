Yozgat Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler sergilenecek.

27 Ağustos 2024 Salı günü (bugün) saat 11.30’da Cumhuriyet Meydanında açılacak sergi 3 gün sürecek.

Konu ile ilgili ADEM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin beğeniye sunulacağı sergi açılışına tüm halkımız davetlidir. Cumhuriyet Meydanında 27 Ağustos 2024 Salı 11.30’da sergimiz başlayacak. Sergimiz 27-28-29 Ağustos tarihlerinde 3 gün açık olacaktır” denildi.