Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan emekçileri kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi, işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık İş Sendikası arasında imzalandı.

TÜHİS’te düzenlenen törene sendika adına Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, işyeri temsilcileri ile TİS ve Mevzuat uzmanları Ecrin Ferah, Ali Arabacı ve Onur Öner, işveren sendikası adına ise Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerefettin Güler ve heyeti törene katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle Bozok Üniversitesi çalışanlarının çalışma koşulları ile mali ve sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, sözleşmenin üniversite çalışanları, sendika ve tüm emek camiası için hayırlı olmasını temenni etti.