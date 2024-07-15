15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat’ta şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Çapanoğlu Büyük Cami'nde şehitler için okutulan mevlid-i şerif programına Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Çapanoğlu Büyük Cami'nde tüm şehitlerimiz için mevlid-i şerif okutuldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Vatan size minnettardır...” denildi.