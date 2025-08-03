Yozgat merkez mahalleleri ile bazı köylerde, 3 Ağustos Pazar günü belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Yozgat merkez Çapanoğlu Mahallesi'nin bazı bölgelerinde, 3 Ağustos Pazar günü saat 01.00 ile 03.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı mahallede, ikinci bir kesinti de 03.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Şeyhosman Mahallesi’nin belirli kesimlerinde ise aynı gün saat 05.00 ile 07.00 arasında yatırım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek. Kesintinin altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Yozgat merkeze bağlı Akyamaç ve Musabeyliboğazı köylerinde de 3 Ağustos Pazar günü saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi olacak.

Çalatlı Köyü’nün bir kısmı ile İnceçayı ve Fakıbeyli köyleri sınırlarında yer alan bazı özel müşteriler de kesintiden etkilenecek. Bu bölgelerde saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.