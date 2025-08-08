Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yozgat’ta ekonomik geliri artıracak ve vatandaşların refah düzeyini yükseltecek projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini bildirdi.

Balta, yapımı süren “Yozgat Yerköy İnandık Barajı Sulaması” inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Toplam 28 bin 750 dekar tarım arazisinin modern sistemler ile sulanmasını sağlayacak proje, bölge tarımına büyük katkı sağlayacaktır.”

“Destek Veren Herkese Teşekkür Ediyoruz”

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Yerköy İnandık Barajı’nın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Açıklamada, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadesine yer verildi.

Muhabir: Emre Akses