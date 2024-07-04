Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra birçok ilde ekmeğe zam yapıldı. Diğer illerde ekmeğe yapılan zamların ardından Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar arasında “ Yozgat’ta da ekmeğe zam gelecek mi?” soruları yankılanmaya başladı.

Bayburt'ta ekmeğe yapılan zamla birlikte, 8.5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi. Yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte, 220 gram olan ekmeğin gramajı da 230 grama çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, 220 gram ekmek artık 230 gram olarak satışa sunulacak ve fiyatta güncelleme yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla Bayburt'ta 230 gram ekmek, 10 liradan satılacak. Bu fiyat değişikliği, ekmeğin satış fiyatında önemli bir artışı ifade ediyor ve tüketicilerin ekmeğe ödeyecekleri miktarı etkiliyor.

İSTANBUL'DA HALK EKMEĞE ZAM

Aynı zamanda, normal ve kepek ekmeğin fiyatları da artırıldı. Normal ve kepek ekmeğin yeni fiyatı ise 5 liradan 8 liraya çıkarıldı. İstanbul'da normal ve kepek ekmeğin dışındaki diğer unlu mamüllerde ise farklı oranlarda zam en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

BURSA'DA EKMEĞE ZAM

BESAŞ'ın unlu mamüllerine yapılan zam ise daha önceki zamların ardından son olarak 31 Temmuz’da yüzde 58 oranında artış görmüştü. Yeni düzenlemeyle birlikte, unlu mamüllerde yüzde 33 ile 80 arasında düzenlemeler yapıldı.

YOZGAT’TA EKMEĞE ZAM OLACAK MI?

Şuan da Yozgat’ta ekmeğe zam yapılması gündemde değil. İlerleyen zamanda ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı resmi kanallardan yapılan açıklamalar ile belli olacak. Şuan da Yozgat’ta ekmeğe zam yapılmadı.