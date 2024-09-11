Yozgat’ta 12 Eylül itibaren geçerli olmak üzere ekmeğin fiyatının 10 lira olacağı bildirildi.

Yozgat’ta girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 8 liradan satılan ekmek yapılan zam ile 10 liradan satılacak.

Zamlı fiyatın ise 12 Eylül 2024 gününden itibaren uygulanacağı söylendi. Yapılan zam ile birlikte pide, lavaş, simit ve parmak çöreğin fiyatı 12 buçuk lira oldu.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Mustafa Akdemir, “Girdi fiyatlarının artması, işçilik fiyatları, kiraların yükselmesi bu zamma çok büyük bir etken. Geç kalınmış bir karar. Şuanda bir bardak çay 10, kahve 30 lira. 12 Eylül itibariyle geçmek suretiyle ekmek 10 liradan satılacak” ifadelerini kullandı.