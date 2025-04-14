Yozgat’ta temel tüketim ürünlerinden ekmeğe zam yapıldı. 210 gram ekmek, yarından itibaren 12,5 TL’ye satılacak. Simit ve pide fiyatları da yükseldi.

Yozgat’ta ekmeğe Yüzde 25 zam geldi. Şu ana kadar 10 TL’den satılan 210 gram ekmek, yarından itibaren 12,5 TL’den satışa sunulacak.

Pide, simit ve parmak çörek gibi ürünlerin fiyatı da zamdan nasibini aldı. 12,50 TL olan bu ürünler, yüzde 20’lik artışla 15 TL’ye yükseldi.

Zam kararının arkasında artan maliyetler bulunuyor. Fırıncılar, un fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri ve işçilik giderlerinin zam kararında etkili olduğunu belirtti.