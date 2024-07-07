Yozgat Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Bozok-1 Huzur Uygulaması” dâhilinde yapılan çalışmalar aktarıldı.

Yozgat ve ilçelerde yapılan çalışmaları aktaran Yozgat Valiliği, “İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Yozgat Valiliği tarafından konu üzerine yapılan açıklamada, “Bozok-1 Huzur Uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada; 2 bin 543 şahıs sorgulanmış ve 1️ kayıp durumunda şahıs bulunmuş, 801 araç sorgulanmış, 82 umuma açık işyeri denetlenmiş, 32 park bahçe, 11 okul ve çevresi kontrol edilmiştir. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.