Yozgat’ta Ekipler Kar Mesaisine Başladı

Akdağmadeni ilçesinde özellikle Bozhüyük–Kızılcaova yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler için risk oluşturabileceğinden, ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte ekiplerimiz kar mesaisine başladı. Akdağmadeni Bozhüyük–Kızılcaova yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor” denildi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğünü belirtti.

Valilik yetkilileri, sürücüleri özellikle kar yağışı ve buzlanma riskine karşı hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve araçlarında zincir veya kış lastiği bulundurmaları konusunda uyardı.