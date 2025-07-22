Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde modifiye araçlar, abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik yayınına yönelik gerçekleştirilen uygulamada 5 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren araç ve motosiklet kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; modifiye, abartı egzoz ve şüpheli şahıs uygulamaları kapsamında çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.

Uygulamalar çerçevesinde, 338 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 62 araç da sorgulandı. 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 2 araca yüksek sesle müzik yayını yapmaktan, 1 araca ise diğer trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Toplamda 5 araca trafik kurallarına aykırı davranış nedeniyle idari para cezası kesildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevrede rahatsızlık oluşturulmaması konusunda vatandaşları uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.