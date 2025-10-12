Yozgat’ta toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında vatandaşlara ve öğrencilere eğitim verildi, broşürler dağıtıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri çerçevesinde kent genelinde geniş kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürüttü. İl merkezi ile 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşların suçla mücadelede farkındalığını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 4 bin 89 vatandaşa ulaşarak hem yüz yüze bilgilendirme yaptı hem de konuya ilişkin broşürler dağıttı. Vatandaşlara, özellikle 112 Acil Çağrı Sistemi, KADES (Kadın Destek Uygulaması), UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması), dolandırıcılık yöntemleri, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) hakkında detaylı bilgi verildi.

Ekipler, vatandaşlara, acil durumlarda 112 hattının doğru ve etkin kullanımı, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş ihbarlarının önemi, kadınların karşılaşabileceği şiddet olaylarında KADES uygulamasının sağladığı kolaylıklar, dijital ve telefon dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri gibi konularda da bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, sadece yetişkinlerle sınırlı kalmadı. Yozgat genelindeki eğitim kurumlarında da çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlendi. Bu çerçevede, 30 okulda toplam bin 55 öğrenciye ulaşan polis ekipleri, öğrencilere trafik kuralları ve güvenli davranış alışkanlıkları konusunda bilgi verdi.

Öğrencilere verilen eğitimlerde şu başlıklar öne çıktı: Trafikte güvenli hareket etmenin önemi, yayaların uyması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken noktalar, bisiklet kullanıcılarının trafik içinde sorumlulukları, trafik işaret ve levhalarının anlamları, emniyet kemeri kullanımının hayat kurtarıcı etkisi.

Eğitimler sırasında öğrencilere çeşitli görsel materyaller de gösterilerek, konuların daha iyi kavranması sağlandı. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik farkındalık etkinlikleri, çocuklara hem teorik hem de uygulamalı biçimde aktarıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür toplum destekli çalışmaların suçun önlenmesi, güvenlik bilincinin artırılması ve polis-vatandaş iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, toplumun her kesimine ulaşmak için yürütülen farkındalık kampanyalarının, özellikle gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesinde etkili olduğu vurgulandı. Vatandaşların, karşılaştıkları olaylarda güvenlik birimleriyle hızlı iletişime geçmeleri ve kamu hizmetlerinden doğru şekilde faydalanmaları konusunda da hatırlatmalar yapıldı.

Yozgat Emniyeti, yürütülen bu çalışmalarla hem suçun önlenmesine katkı sağlamayı hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi hedefliyor.