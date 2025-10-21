Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Merkez Yeşilova Köyü’nde ek su hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışma ile köyün mevcut içme suyu şebekesi güçlendirilerek, köy halkının su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Birlik yetkilileri, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Yeşilova Köyü’nün şebeke hattına eklenen su boruları sayesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçilecek. Ayrıca mevcut şebekenin kapasitesi artırıldığı için köy sakinlerine daha güvenli ve yeterli su arzı sağlanacak. Çalışmalar sırasında tüm teknik ve hijyen kurallarına azami özen gösterildi.”

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, altyapı hizmetlerinin köylerin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların temel ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunmak için düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Yetkililer ayrıca, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen teknik ekiplere teşekkür ederek, benzer altyapı yatırımlarının diğer köylerde de süreceğini ifade etti.

Köy sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ek su hattının özellikle yaz döneminde ve kurak aylarda büyük rahatlık sağlayacağını belirtti.