Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, Yol Kontrol Noktası uygulaması kapsamında sürücü belgesi olmadan araç kullanan bir kişiye idari para cezası uyguladı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücü M.B.’nin ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerin yasal yükümlülüklere uymasını temin etmek amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti.