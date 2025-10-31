Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan otomobil sürücüsü M.Ş. isimli şahsın yapılan sorgusunda sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-A maddesi uyarınca 18 bin 677 lira idari para cezası uygulanırken, araç gerekli işlemler için uygun şekilde sevk edildi.
Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
