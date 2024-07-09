Kara yollarında elektrikli araçların sayısının artmasıyla birlikte, direksiyon sınavlarında önemli değişiklikler yapılacak. Yozgatlıları da yakından ilgilendiren yeni düzenlemeye göre sınavlardaki motor bölümüyle ilgili sorular azaltılarak, elektrikli araçlara uygun hale getirilecek.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tepeöz, sürücü adaylarının eğitim kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan bu yönetmeliğin detaylarını paylaştı.

2016 yılında yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile sınavların tek parkurda yapıldığını hatırlatan Tepeöz, kursiyerlerin parkur alanını ezberlediğini ve bunun eğitimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni düzenleme ile iki alternatifli parkur sistemi getirilecek. Bu sistem, kursiyerlerin daha fazla araç kullanarak, daha iyi öğrenmelerini sağlayacak.

Yerli elektrikli araç Togg'un yollarda yer almaya başlamasıyla birlikte, direksiyon sınavlarında da elektrikli araçlara ilişkin düzenlemeler yapılacak. Tepeöz, mevcut sınavlarda kursiyerlere aracın motor bölümüyle ilgili sorular sorulduğunu, ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçlarla sınav yapmanın da mümkün olacağını ifade etti. Elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmadığından, kaput açıldıktan sonra sorulan soruların azaltılacağını ve teknolojiye uyum sağlanacağını belirtti.

Yeni yönetmelikte engelli kursiyerlerin kendi araçlarıyla sınava girebilmesi de sağlanacak. Sürücü kurslarında engellilere uygun araç bulunmaması durumunda, kursiyerler kendi araçlarıyla sınavı tamamlayabilecekler. Ayrıca muvazzaf askerler, hamileler ve hastalar için de özel düzenlemeler yapılacak. Bu gruplar, özel durumlarından önce bulundukları seviyeden sınavlarına devam edebilecekler.

Tepeöz, yazılı sınavı geçtiği halde 5 kez direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler için de bir düzenlemenin yer aldığını belirtti. Buna göre, kursiyerlerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakları baki kalacak. Bu süre içinde başka bir kursa kayıt yaptırarak, yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimi alarak yeniden direksiyon sınavına girebilecekler.