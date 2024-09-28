Kütüphane, yalnızca Bebek ve Çocuk Bölümü ile değil, aynı zamanda Çocuk Atölyesi ile de dikkat çektiğini söyleyen Vali Özkan, “Özel tasarlanmış alanlar ve zengin etkinlikler sayesinde, çocuklar ve ebeveynleri için keyifli bir ortam oluşturuluyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Kütüphanede düzenlenen eğitim ve etkinlikler, çocukların gelişimine katkı sağlarken, sanat, bilişsel beceriler, öz-bakım ve interaktif masal saatleri gibi çeşitli konularda da programlar sunuluyor. Ayrıca ebeveynlere yönelik uzman eğitimleri, kurumsal işbirlikleri ve sertifika programları gibi fırsatlar da mevcut. Kütüphane, okullarla işbirliği yaparak çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefliyor" dedi.

Vali Özkan, "Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile yapılan işbirliği sayesinde daha da güçleniyor. Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, çocukların eğitimine ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunarak, ailelere destek olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.