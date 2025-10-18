Yozgat’ta çocuk hizmetleri personeline karar destek mekanizmaları eğitimler tamamlandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Çocuk Alanında Çalışan Meslek Elemanlarının Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Eğitimi”ni başarıyla tamamladı.

Beş gün süren eğitim programında Ankara’dan Mustafa Aslantürk ve Kilis’ten Seren Bekçi, çocuk hakları, karar destek mekanizmaları ve çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konularında sunumlar gerçekleştirdi. Eğitime İl Müdürlüğü birimlerinde görev yapan 60 personel katıldı. Katılımcılar, uygulamalı örnekler ve vaka analizleriyle bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Programın sonunda, İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitmenlere teşekkür amacıyla hazırlanan “Aile Rehberi” dergisi takdim edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, eğitmenlerin deneyimlerinin personelin mesleki gelişimi açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Eğitimin, çocuk alanında hizmet veren personelin mesleki gelişimini artırmayı ve çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. İl Müdürlüğü, programın çocukların haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin etkinliği açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Program süresince katılımcılar, çocuk hakları, hukuki süreçler ve karar destek mekanizmalarıyla ilgili farkındalık kazandı. İl Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin çocuklara yönelik hizmetlerde kaliteyi artıran, verimli ve anlamlı bir süreç olarak tamamlandığını ifade etti.