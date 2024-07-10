Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurdu yatılı yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

Camiler başta olmak üzere Kur'an kursları ve Diyanet İşleri Başkanlığınca uygun görülen diğer mekânlarda açılan yaz Kur'an kursları 1 Temmuz itibarı ile eğitime başladı. 4+4 olmak üzere 8 hafta sürecek yaz kampına katılan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, kitap okuma saatleri ve çeşitli etkinliklerle yaz kursunu tamamlayacağı bildirildi.

Yaz Kur'an kursu eğitimlerini yerinde görmek, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere TDV Yurdu'na giden Müftü Ali Gülden, TDV Yurdu yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileriyle sohbet etti.

“HAYAT BOYU KULLANACAĞINIZ BİLGİ İLE DONANACAKSINIZ”

Öğrenciler için yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayan Gülden, "Kurslarımız, Allah'ı ve peygamberi tanıyan, annesine babasına saygılı, hürmetkâr ve dinin vecibelerini elinden geldiği kadar yapmaya çalışan bir nesil yetiştirmeye katkı sunuyor. Hocalarımız büyük bir özveriyle yavrularımız için gayret gösteriyor. Biz, Allah'ı ve peygamberi tanıyan, annesine babasına saygılı, hürmetkâr ve dinin vecibelerini elinden geldiği kadar yapmaya çalışan bir nesil yetişsin istiyoruz. Yaz Kur’an kursları bizim için çok kıymetlidir. Burada güzel arkadaşlık ve dostluklar kazanacak, hayat boyu kullanacağınız bilgi ve ahlaki erdemlerle donanacaksınız. Allah hepinizi muvaffak eylesin” dedi.

Ziyaretinde Müftü Gülden’e Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çınar eşlik etti. Gülden, TDV Öğrenci Yurdu yönetimi ve eğitim kadrosuna kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.