Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde dijital dönüşüm kapsamında 5 Tip-3 Yenilikçi Sınıfı hayata geçirdi.

Öğretmenlere MEBKİT platformu ve 3D yazıcı teknolojileri üzerine eğitimler verildi. Eğitimler, Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi ve Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi’nde başlarken, Merkez Şehitler Fen Lisesi ve Merkez Ortaokulu’nda tamamlandı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yenilikçi sınıfları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Altınkaynak, uygulamanın öğrencilerin üretim, tasarım ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Altınkaynak, öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstlendiğine işaret ederek, “Yenilikçi sınıflar sayesinde öğrencilerimiz çağın gerektirdiği becerileri kazanırken, öğretmenlerimiz de bu sürecin lideri oluyor” dedi.