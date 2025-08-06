Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında Yozgat’ta hizmete açılan 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılına sanatsal dokunuşlarla hazırlanıyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okulda, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedebileceği sıcak ve estetik bir ortam oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalara, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katkı sağlıyor.

Okulun çeşitli bölümleri, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler ve sanatsal uygulamalarla renklendirilirken, bu çalışmalarla öğrencilerde aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve okulun daha yaşanabilir bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor.

100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu yetkilileri, hazırlıkların eğitim yılı başlamadan tamamlanacağını ve çalışmaların okul kültürüne olumlu katkılar sunacağını belirtti.