Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından eğitim yatırımları kapsamında il merkezinde yapımı tamamlanan 52 derslikli 6 adet anaokulu, 96 derslikli 6 adet ilkokul ve 36 derslikli 2 adet ortaokul binası öğrencilerin hizmetine sunulduğunu duyuruldu.

Vali Mehmet Ali Özkan konuyla ilgili, " Eğitim yatırımları kapsamında; 52 derslikli 6 adet anaokulu, 96 derslikli 6 adet ilkokul ve 36 derslikli 2 adet ortaokul binası tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur" açıklamasında bulundu.

Açıklamasında okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Bu güzel eğitim yuvamızın ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.