Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı biriminin koordine ettiği işitme tarama uygulayıcı eğitimi Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, önemli bir sağlık programı olan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında işitme tarama uygulayıcı eğitimini başarıyla tamamladı.

Bu eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı birimi tarafından koordine edilerek Yozgat Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık alanındaki önemli bir adım olan işitme tarama uygulayıcı eğitimi, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle organize edildi. Eğitim programı, Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı'nın gerekliliklerini ve teknik detaylarını içeriyor.

Sağlık görevlileri, işitme tarama uygulamalarını öğrenerek bu alanda daha fazla hizmet sunma yeteneği kazandılar.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, işitme tarama uygulayıcı eğitimini başarıyla tamamlayarak sağlık hizmetlerini daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sunma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Bu eğitimin, bölge halkının sağlık konusundaki ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacağı söylendi. Melike Aslı Arslan