2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Eğitime Destek Platformu (EDEP) Toplantısı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve STK temsilcileri katıldı.
Milletvekili Mustafa Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim için yapılan destekler konuşuldu.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Milletvekili Şahan toplantıda, “Eğitime dair her alanda, gençlerimizin ve evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.