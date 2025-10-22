Ziyaret sırasında merkezlerde sunulan eğitim, terapi ve sosyal destek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Özkan, vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Birlikte Güçlüyüz Yaşam Merkezi’nin, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına hitap eden kapsamlı yapısıyla dikkat çektiğini belirten Vali Özkan, merkezin dijital atölye, gastronomi alanı, fizyoterapi salonu, terapi bahçesi ve kütüphane gibi bölümleriyle hizmet verdiğini söyledi.

Vali Özkan, merkezin Yozgat’ta sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, "Bu tür merkezler, hem bireylerin kişisel gelişimlerini destekliyor hem de toplumda birlik ve dayanışma kültürünü pekiştiriyor" dedi.

ADEM’i de ziyaret eden Vali Özkan, ADEM’de düzenlenen kursların, kadınların hem meslek edinmelerine hem de aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıdığını ifade ederek, yürütülen projelerin toplumsal refah açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Özkan, "Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alabilmeleri için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu merkezler, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir" şeklinde konuştu.