Eğitim Bir Sen, eğitimin evrensel önemine dikkat çekmek ve eğitim süreçlerine sanatsal bir perspektif kazandırmak amacıyla düzenlediği 9. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması için başvuruları açtı.

Yarışma, eğitimi sinemanın güçlü anlatım diliyle buluşturarak eğitim ve sanat arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, yarışmanın eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Şerefli, bu etkinlikle hem uluslararası iş birliğini artırmayı hem de eğitim süreçlerinde yaşanan deneyimleri sinemanın diliyle aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yarışma; eğitim, emek ve toplumsal değerler ekseninde kurgulanan hikâyeleri destekleyerek, hem genç yönetmenlere yeni fırsatlar sunuyor hem de eğitimin sanatsal yönüne dikkat çekiyor.

Yarışmaya eğitim temalı kurmaca kısa filmler kabul ediliyor. Katılım ücretsiz olup, başvurular 18 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 12 Ocak 2026 günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Filmler en fazla 15 dakika uzunluğunda olabilecek ve İngilizce altyazılı olarak gönderilmesi gerekecek. Başvurular, www.ebskisafilm.org veya www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden yapılacak.

Yarışmada dereceye giren filmler, iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Ön jüri, teknik ve sanatsal kriterlere göre 20 eseri belirleyecek; ardından ana jüri bu eserler arasından kazananları seçecek.

Kazananlar 30 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak; 14 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde eserler gösterilecek.

Ödüller şu şekilde belirlendi:

Birincilik Ödülü: 80 bin lira

İkincilik Ödülü: 60 bin lira

Üçüncülük Ödülü: 40 bin lira

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: 30 bin lira

Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü: 20 bin lira