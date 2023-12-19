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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından 11-14 Aralık 2023 tarihleri arasında Güncel, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği eğitimi düzenlendi.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği ve uygulamalarının anlatıldığı eğitim 4 gün sürdü.

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi eğitmenleri Çilem Hazer, Zeliha Salman, Mustafa Doğan ve Aysun Çay tarafından verilen eğitim sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılara Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Sertifikası verildi.