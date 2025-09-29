Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verilerini açıkladı. Buna göre Yozgat’ta muhtemel eğitim süresi 16,6 yıl olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ise ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu.

Okul Öncesi ve Ortaöğretim Süreleri Nasıl Oldu?

Verilere göre, ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl olurken, okul öncesi eğitim için bu süre 1,5 yıl olarak hesaplandı.

Eğitim Süresinde Azalma Gerçekleşti

2024 yılında muhtemel eğitim süresi bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı. Erkeklerde bu süre yüzde 3,8’lik azalışla 16,7 yıl olurken, kadınlarda yüzde 3,0’lık azalışla 17,6 yıl olarak belirlendi.

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul’da gerçekleşti. Bu illeri 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.

En düşük MES ise 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak’ta kaydedildi. Bu illeri 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin takip etti.

Kadınlar ve Erkeklerin Eğitim Süreleri

Türkiye genelinde 2024’te kadınlarda MES 17,6 yıl, erkeklerde ise 16,7 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli’de, erkeklerde ise Bayburt’ta gerçekleşti.

Erkeklerde Bayburt’u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken, kadınlarda Tunceli’yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

MES’in en düşük olduğu iller erkeklerde Ağrı, kadınlarda ise Şanlıurfa olarak belirlendi.

Cinsiyet Eşitliği Endeksi Artış Gösterdi

Cinsiyet eşitliği endeksi, 2024 yılında da kadınlar lehine artış gösterdi. İl bazında hesaplanan endeks, 2018 yılında 0,97 iken 2024’te 1,05’e yükseldi.

Endeksin en yüksek olduğu iller sırasıyla Iğdır (1,14), Tunceli (1,12), Bartın (1,10), Çankırı (1,09) ve Karaman (1,09) oldu.

En düşük endeks değerleri ise Şanlıurfa (0,96), Bitlis (0,97), Siirt (0,97), Erzurum (0,99) ve Muş (0,99) illerinde görüldü.