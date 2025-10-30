Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat’ta okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İl Müdürü İsmail Altınkaynak, il genelindeki eğitim ortamlarını modern, güvenli ve öğrenciler için daha konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü açıkladı.



Altınkaynak, yapılan çalışmalar kapsamında Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Bilal Eser Anaokulu, Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu/Ortaokulu ve TOKİ Mevlana İlkokulu/Ortaokulu’nda farklı alanlarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Müdür Altınkaynak, “Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her okul, çağdaş eğitim standartlarına uygun şekilde planlanmış ve titizlikle denetlenen projelerle yenileniyor” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların altyapı ve donanım ihtiyaçları doğrultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüğünü duyurdu. Altınkaynak, çalışmaların sadece mevcut eksiklikleri gidermekle kalmayıp, öğrencilerin daha verimli eğitim alabilecekleri çağdaş ve güvenli eğitim ortamları oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.



Altınkaynak, açıklamasında öğretmenler ve okul yöneticileri ile koordineli çalışıldığını belirterek, “Eğitim kurumlarımızın her açıdan ihtiyaçlarını karşılayacak, öğrencilerimize modern ve güvenli eğitim alanları sunacak şekilde hareket ediyoruz. Bu çalışmalar, eğitimde kaliteyi artıracak ve geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.