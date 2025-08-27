Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı başkanlığında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonu genel değerlendirmesi ve yeni döneme hazırlık çalışmaları için toplantı gerçekleştirildi.

Akdağmadeni Özel Eğitim Anaokulu’nda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, şube müdürleri ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, tamamlanan eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılarak yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde eğitimde kaliteyi ve başarıyı artırmaya yönelik hedeflerin gerçekleşme düzeyleri görüşüldü.

Kaymakam Kaymakçı, okul ve kurum müdürlerinin istek ve ihtiyaçlarını dinleyerek, başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde başarı dileklerinde bulundu.