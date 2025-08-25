Yozgat’ta yatırım fırsatı: İl Özel İdaresi arsa ve tarlaları satışa çıkardı
Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde İlçe Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Akdağmadeni Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu’nda saat 10.00’da başlayan etkinlikte, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, eğitim kurumlarının ihtiyaçları ve öğretim süreçlerinin verimliliği masaya yatırıldı.

Toplantıda, öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik planlamalar ve stratejiler de ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, toplantının eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve öğretim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Muhabir: Selma Şahin