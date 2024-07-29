Yozgat Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinasyon Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı yapıldı.

Toplantı eski Yozgat Valisi Abdülkadir Yazıcı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yozgat Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinasyon Kurulu Temmuz Ayı Toplantısını eski Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı Beyefendinin katılımı ile gerçekleştirdik. Eğitim bir medeniyettir. Medeniyetler beşiği vatanımız ise bizlere miras kaldığı gibi aynı zamanda emanettir de. Bu emaneti aktarmak ve geleceğimizi inşa etmenin yolu sevgili yavrularımızdan ve onların eğitiminden geçmektedir. Bizler de durmadan yorulmadan, gece gündüz bu minvalde çalışmaya, geleceğimizi inşa ve ihya etmeye her daim devam edeceğiz” dedi.