25 Eylül Dünya Eczacılık Günü, Yozgat Şehir Hastanesi Eczanesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Programa Başhekim Yardımcıları Ecz. Furkan Erciyas ve Op. Dr. Mehmet Ekici katıldı. Hastane eczanesinde görev yapan eczacılarla bir araya gelen yöneticiler, tüm eczacıların gününü kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ecz. Furkan Erciyas, yaptığı konuşmada eczacılık mesleğinin sağlık hizmetlerindeki önemine dikkat çekti.

Erciyas, “Uzun yıllar hastanemizde eczacı olarak görev yapmış biri olarak, bu mesleğin ne kadar emek ve sorumluluk gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Eczacılar sadece ilaç veren değil, aynı zamanda tedavi sürecinin sessiz kahramanlarıdır. Meslektaşlarımızın gösterdiği özveri ve fedakârlık, bu mesleğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugün burada hem mesleğimizin değerini kutlamak hem de birlikte çalıştığımız tüm eczacı arkadaşlarımızın bu özel gününü onurlandırmak için toplandık. Tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.