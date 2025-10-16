Dernek Başkanı Ayşe Esengin öncülüğünde gerçekleştirilen törende, umreye giden üyelere kına yakıldı, dualar edildi.

Yozgat’ta Anlamlı Buluşma

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği, manevi değeri yüksek bir etkinliğe daha imza attı. Dernek, üyelerinden Asiye Açıkgöz ve Medine Karaslan’ın umre ziyareti öncesinde özel bir kına yakma programı düzenledi.

Dernek üyeleri, arkadaşlarını dualarla uğurlarken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

“Allah Hepimize Nasip Etsin”

Programda konuşan Dernek Başkanı Ayşe Esengin, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Esengin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Yozgat Kanser Hastaları Dernek Başkanıyım. Bugün çok güzel bir şeye vesile olduk. Arkadaşlarımızdan iki tanesi Allah nasip etti, umre’ye gidecekler. Onlara kına yaktık. İnşallah Allah hayırlısıyla hepimize nasip eder.”

Başkan Esengin, derneğin sadece moral değil, aynı zamanda manevi dayanışma ortamı sunduğunu da vurguladı.

“Çok Mutluyum, Bizim İçin Ayrı Bir Anlam Taşıyor”

Umre yolculuğuna hazırlanan Asiye Açıkgöz, etkinlikte duygularını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Ben Asiye Açıkgöz, umre’ye gidiyorum. Arkadaşlarla beraber toplantımız vardı, kına yakıldı. Çok mutluyum.”

Açıkgöz, dernek arkadaşlarının desteğinin kendisi için moral kaynağı olduğunu söyledi.

“Yalnızlığımı Hissettirmediler”

Bir diğer umre yolcusu Medine Karaslan ise gözyaşlarıyla teşekkür etti.

Karaaslan, “Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benim yalnızlığımı hissettirmediler. Bana da sürpriz oldu haberim yoktu. Bunlar benim bacım, kardeşim, evladım oldular. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Maneviyatla Güç Buluyorlar

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği, hastalıkla mücadele eden bireylerin yalnız olmadığını hissettirmek, moral ve dayanışmayı artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Düzenlenen etkinlik, dernek üyeleri arasındaki güçlü bağın ve paylaşım ruhunun bir göstergesi oldu.

Umre yolculuğuna uğurlanan iki üye, dernek arkadaşlarının duaları eşliğinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanıyor.